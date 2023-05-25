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MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ? Kara, Hava, Deniz Harp Okulları MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Geri sayım sürüyor!

25.05.2023 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi tercih süreci ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Bilindiği üzere daha önce yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi tercih sürecinin 25 Mayıs'ta sona ereceği aktarılmıştı. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi, sona mı erdi? Kara, Hava, Deniz Harp Okulları MSÜ tercihleri son gün ne zaman? İşte, personeltemin.msb.gov.tr ekranı...

MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ? Kara, Hava, Deniz Harp Okulları MSÜ tercihleri son gün ne zaman? Geri sayım sürüyor!

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı Kara, Hava, Deniz Harp okuluna girmek isteyen adaylar tarafından merak konusu oldu. 3 Mayıs'ta başlayan tercih süreci 25 Mayıs'ta sona erecekti. Fakat konuya ilişkin yeni bir açıklamada bulunuldu. MSÜ tercihleri için son gün 29 Mayıs olarak açıklandı. İşte, personeltemin.msb.gov.tr ile MSÜ tercih sonuçları ekranı...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MSÜ tercihleri için süreç 3 Mayıs'ta başladı.

Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 25 Mayıs 2023'e kadar iletmeleri açıklanmıştı fakat süreç uzatıldı.

2023 MSÜ tercihleri için son gün 29 Mayıs olarak açıklandı.

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MSÜ TECİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz sene 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Bu doğrultuda 2023 MSÜ tercih sonuçlarının daHaziran ayının 15'i gibi açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

MSÜ tercih işlemi ile ilgili detaylar merak konusu oldu.

MSÜ tercihleri konusunda yapılan açıklamada ayrıntılara yer verildi.

İşte Milli Savunma Üniversitesi tarafından yapılan 'tercih işlemi' açıklaması:

"2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı.

Tercihlerinizi 25 Mayıs 2023 saat 23.59’a kadar http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz."

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