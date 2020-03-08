YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

MTB Başkanı Özcan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı

MALATYA HABERLERİ  | 08.03.2020 17:38 | Son Güncelleme

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ile Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Salon’daki Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerini ziyaret etti.Başkan Özcan, son yıllarda kadınların toplumsal yaşamın her alanına etkin katılım için verdikleri mücadelenin bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.Özcan, “Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesiller, toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda en önemli etkendir.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi ile Fırat Mahallesi Çok Amaçlı Salon’daki Kurs öğretmenleri ve kursiyerlerini ziyaret etti.
Başkan Özcan, son yıllarda kadınların toplumsal yaşamın her alanına etkin katılım için verdikleri mücadelenin bugün çok daha güçlü bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Özcan, “Hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesiller, toplum ve ülke olarak hak ettiğimiz etkin ve saygın konumu kazanmamızda en önemli etkendir. Bu nedenle kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimiz inancındayım” ifadelerini kullandı.
Ramazan Özcan, “ 8 Mart Dünya Kadınlar gününüz tebrik ediyorum. En kıymetli varlığımız olan kadınlarımız kimimizin eşi kimimizin annesi bir taraftan ailenin bütün sorumluluklarını üstüne almışken bir taraftan da ekonomik ailelerini ayakta tutmak için bu kadar fedakarlık ve özenle çalışırken onlara destek olmak gerekiyor. Bugün kurs hocalarımızın ve kursiyerlerimizin el emeği göz nuru ile yapmış oldukları gözleri kamaştıran ve her ilmikte buram buram emek kokan eserlerin hepsi birbirinden güzel ve görülmeye değer. Malatya Ticaret Borsası olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Burada üretmiş olduğunuz kıymetli eserler Malatya kamu idarecileri ve sivil toplum kuruluşları tarafından dikkate alınacaktır” şeklinde konuştu.
Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cemal Kurhan ise, ”Başkanımız her zaman yanımızda oldu. Bu atölyede şuan aktif olarak 25 bayanımız kurs görüyor. Yaklaşık 5 yıl içerisinde burada 250 bayanımız eğitim aldı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizleri ziyaret eden MTB Başkanı Ramazan Özcan’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Emine Gülbahar da, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bizleri ziyaret eden ve her zaman yanımızda olan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Malatya Ticaret Borsa (MTB) Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Daha sonra Başkan Özcan ile MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bayanlara karanfil ve çeşitli hediyeler verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştıDehşet anlarını anlattı! Diş fırçasıyla gözlerini oymaya çalıştı
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Stat kapıları 15.30’da açılacak

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Tazelenme Üniversitesi büyük ilgi görüyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Acil durum çantası hayat kurtarıyor

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Felsefe ve Edebiyat Konferansları başladı

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Diyarbekirspor yönetiminden Sevgili’ye ziyaret

Malatya Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:21
Sabah
06:41
Öğle
12:43
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Malatya Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Duru Eczanesi
Merkez
Konak Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Sena Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Alikanlılar’da Alper dönemi

Alikanlılar’da Alper dönemi

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Pazarcı soğukta tezgah açmadı

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

Ticaret Bakanı Pekcan depremden etkilenen Malaya'da esnafı ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.