YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. MTOSB’de Aile Sağlığı Merkezi açıldı

MTOSB’de Aile Sağlığı Merkezi açıldı

MERSİN HABERLERİ  | 25.11.2020 13:00 | Son Güncelleme

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgede faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına yönelik sağlık hizmeti vermesi amacıyla Aile Sağlığı Merkezi açıldı.MTSOB Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde açılan Aile Sağlığı Merkezinin hizmete başladığını açıkladı.

MTOSB’de Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgede faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına yönelik sağlık hizmeti vermesi amacıyla Aile Sağlığı Merkezi açıldı.
MTSOB Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde açılan Aile Sağlığı Merkezinin hizmete başladığını açıkladı. Başkan Tekli, yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışanlarımızın sağlığı biz işverenler için her şeyden önemli. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süresince üretimin durmaması adına çok ciddi önlemler alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu felsefe ile yola çıkarak MTOSB sanayicilerine ve çalışanlarına yönelik sağlık hizmeti vermesi maksadıyla bölgemiz içerisinde Aile Sağlığı Merkezini sanayicilerimiz ve çalışanlarımızın hizmetine sunduk” dedi.
Başkan Tekli, “MTOSB 1. Bölge 112 Acil Servis hizmet binası ile aynı binada faaliyet gösterecek olan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. İki hekim ile hizmete başlayan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firma sahipleri ve çalışanları merkeze kayıtlarını yaptırarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu

Mersin Namaz Vakitleri 25 Kasım Çarşamba

İmsak
05:59
Sabah
07:23
Öğle
12:33
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:53

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Kasım Çarşamba

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Göksu Eczanesi
Akdeniz
Sezge Eczanesi
Akdeniz
Önder Eczanesi
Mezitli
Atalan Eczanesi
Toroslar
Babacan Eczanesi
Toroslar
İkizler Eczanesi
Yenisehir
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.