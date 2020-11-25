MTOSB’de Aile Sağlığı Merkezi açıldı

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) içerisinde, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile bölgede faaliyet gösteren sanayicilere ve çalışanlarına yönelik sağlık hizmeti vermesi amacıyla Aile Sağlığı Merkezi açıldı.

MTSOB Başkanı Sabri Tekli, Mersin İl Sağlık Müdürlüğü ve Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde açılan Aile Sağlığı Merkezinin hizmete başladığını açıkladı. Başkan Tekli, yaptığı yazılı açıklamada, “Çalışanlarımızın sağlığı biz işverenler için her şeyden önemli. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını süresince üretimin durmaması adına çok ciddi önlemler alarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bu felsefe ile yola çıkarak MTOSB sanayicilerine ve çalışanlarına yönelik sağlık hizmeti vermesi maksadıyla bölgemiz içerisinde Aile Sağlığı Merkezini sanayicilerimiz ve çalışanlarımızın hizmetine sunduk” dedi.

Başkan Tekli, “MTOSB 1. Bölge 112 Acil Servis hizmet binası ile aynı binada faaliyet gösterecek olan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi ve danışmanlık hizmetleri, sağlığı geliştirici hizmetler ile anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin verilmesi planlanmaktadır. İki hekim ile hizmete başlayan Akdeniz Organize Sanayi Bölgesi Aile Sağlığı Merkezinde organize sanayi bölgemizde faaliyet gösteren firma sahipleri ve çalışanları merkeze kayıtlarını yaptırarak sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler” ifadelerini kullandı.

