MTSO aylık meclis toplantısı yapıldı

Depremden zarar gören imalat sektörü sanayiciye kredi verilecek olması memnunlukla karşılandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Şubat ayı meclis toplantısını gerçekleşti. MTSO 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, MTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündüz, Meclis Başkanı Hasan Özkan, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeler katıldı. Açılış konuşması gerçekleştiren MTSO Başkan Yardımcısı Mehmet Gündez, “Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu, TOBB yönetim kurulunda olması nedeniyle İstanbul’daki sektör toplantıya katıldığından meclis toplantısına gelmedi” dedi.

Depremde zarar gören üyelerine belgelerini bildirme şartıyla, kredi verileceğinin açıklandığını ifade eden Başkan yardımcısı Gündüz, “Bu konuyla ilgili olarak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Oğuzhan Sadıkoğlu’nun girişimleriyle bakanlarımız ve milletvekillerimizle görüştü ve dosya olarak takdim edildi. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Malatya’mızda ziyaretler gerçekleştirdi. Odamızda toplantı gerçekleşti. Bakanımıza sunum yapıldı ve talep dosyası verildi. Acil kredi dışında depremde zarar gören esnaflarımızın dışında imalat sektörü de kredi verileceği onaylandı. Bakanlarla görüşmeler devam ediyor. İmalat sektörüyle ilgili krediler başlayacak. İmalat sektöründe 50 kişi çalıştıran 100 bin TL kredi alacak, 50 kişinden fazla çalıştıran imalat sektöründe esnaflarımız ’da 150 bin TL kredi alacak. Bir yıl sonra ise 9 taksit şeklinde ödenecek. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

“Depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımlarımız ulaştı”

Mehmet Gündüz, depremde evleri zarar görün vatandaşlara oda olarak yaptıkları yardımlar hakkında da bilgiler vererek, "Özellikle Eskmalatya, Battalgazi, Kiltepe Mahallesi, Hanımçifliği ile köylerde vatandaşlarımıza yardımlarını dağıttık. Başkanımız Sadıkoğlu’ un önderliğinde başlatmış olduğumuz deprem yardımlarında destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

