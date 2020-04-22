MTSO Başkanı Sadıkoğlu’ndan 23 Nisan mesajı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu yayınladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu 23 Nisan 1920 tarihinin; kader birliği yapmış, istiklal ve istikbal mücadelesini elbirliğiyle, gönül birliğiyle yapmaya azmetmiş aziz Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulması ile egemenliğin millete geçtiğini ve Türk toplumunun, demokratik bir ortamda hak ve özgürlükleri kullanabilmenin bilinciyle yeniden şekillendiğini belirten Sadıkoğlu, “İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu günlerde doğan Türkiye Büyük Millet Meclisi; milli birliğimizin, milli mutabakatımızın, milli egemenliğimizin en somut tecellisi olmuştur. Türk milletimizin tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olan, devletimizin temellerinin atıldığı, milli kurtuluş savaşımızın Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmeye başladığı günün 100. yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz” dedi.

Sadıkoğlu, kutlama mesajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığının teminatının çocuklar olduğunu her fırsatta dile getiren Ulu Önder Atatürk bu bilinçle Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı böylesine önemli bir günü sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Ulu Önder Atatürk’ün bu bayramı çocuklara armağan etmesi, geleceğimizi şekillendirecek olan çocuklarımıza duyduğu sevgi ve güvenin bir göstergesidir. Bizlere emanet edilen; ulusal egemenlik, demokrasi ve laiklik kavramları da çocuklarımızın emin ellerinde geleceğe taşınacaktır. İnanıyoruz ki; yarınların Türkiye’si çocuklarımızla daha aydınlık, daha mutlu, daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı, egemenliğin ilan edildiği gün, diğer taraftan yarının büyükleri, geleceğin garantisi çocuklarımız için bir şenlik olan 23 Nisan’ı Yüce Türk Milletine hediye eden Ulu Önder Atatürk’e şükran ve minnet duygularımızı bir kez daha yineliyor ve iş dünyası adına, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın milletimize kutlu olmasını diliyorum.

