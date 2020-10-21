MTÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi açılış dersi Sanatçı Tuzcuoğlu’ndan

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) bu yıl ilk öğrencilerini alan 4 yeni fakültesinden birisi olan Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde açılış dersi Sanatçı İpek Tuzcuoğlu tarafından verildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bağlı Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde 40 ve Sahne Sanatları Bölümünde ise 19 öğrencisi ile bu yıl eğitim ve akademik çalışmalarına başladı.

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu’nun Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 2020-2021 akademik yılının açılış dersi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM ) üzerinden gerçekleştirildi ve Sanatçı Tuzcuoğlu tarafından açılış dersi verildi.

Açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin 2020-2021 akademik yılının açılış dersine katılan sanatçı İpek Tuzcuoğlu’na teşekkür ederek, “Üniversitemizin kıymetli dostu ve destekçisi İpek Tuzcuoğlu’na teşekkür ediyorum. Eğitimde işin ustaları ve öğrencilere rol model olacak çalışmak isimlerle gerekiyor. Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi birinci yılımızda alt yapısını hazırladığımız ve ikinci yılımızda bu yıl eğitim ve akademik faaliyetine başlayan 4 fakültemizden birisi. Bu yıl Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde eğitimlerine başlayan toplam 59 öğrencimi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Sahne Sanatları Bölümüne özel yetenek sınavı ile 19 öğrencimizi aldık. Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde 40 öğrencimiz eğitimlerine başladılar. Sahne Sanatları Bölümüne çok önemsediğim bir bölüm, Çünkü bölgemizde yükseköğretimde böyle bir bölüm Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde açıldı.” dedi.

Akademisyenlerin ulaşılması zor olan değil, ulaşılması kolay olması gereken kesimler olması gerektiğini de belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin bir şehir üniversitesi olduğunu, ancak aynı zamanda uluslararası marka bir üniversite olacağını da kaydetti.

Sanatçı İpek Tuzcuoğlu, Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerin yetişmesi konusunda her zaman destek ve katkı vereceğini belirterek, bir öğrencinin kariyer planlaması konusunda şunları söyledi:

“Kariyer planlaması ne yazık ki yapılmıyor. Yurtdışında sistem şöyle işliyor; eğitimini alırsın, en doğru menajere gidersin. Türkiye’de böyle bir sistem oturtulamadı. Senin yeteneklerin ve kimliğin doğrultusunda, iş kimliğin doğrultusunda iyi bir menajerle, iyi bir yönlendirmeyle oyunculuk ve kariyer daha doğru oluyor. Bizde sistem böyle işlemiyor. Türkiye’deki en büyük problemlerden birisi bu. Oyuncuların kariyer planlamasını yapacak birimler yoktur. Şuandaki menajerlik yapısını da ben sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Menajerlik muhasebeci gibi olmamalı, daha misyoner olmalı. Türk dizileri dünya pazarlarına açıldı, çok iyi yönetmen ve çok iyi oyuncular var. Türkiye’de oyuncular için kariyer planlaması yapacak birimlerin olması şart. Oyuncuların tek başına yol alması çok zor. Oyuncu adayları önce kendi yeteneklerini keşfetmeli. Oyuncu adayları kariyer planlaması öncesinde kendi yeteneklerini keşfetmeli ve eksik olanları geliştirmeli. Ben özellikle her zaman karakter oyuncusu olmak istedim, hedefimi bu yönde çizdim.”

Tuzcuoğlu, “Bana göre olmasa olmazlardan bir tanesi karakter çözümlemesidir. Dramaturji dersleri çok önemli ve çok kıymetlidir. Bu ders size yol almanızı ve karakterinizi görmenizi sağlayan çok önemli faktörlerden bir tanesidir.” dedi.

