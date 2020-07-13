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MTÜ’den 15 Temmuz Konferansı ve Fotoğraf Sergisi

MALATYA HABERLERİ  | 13.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın konuşmacı olarak katılacağı “Unutmadık Unutmayacağız” konulu e-konferans ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenleniyor.Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank’ın konuşmacı olarak katılacağı “Unutmadık Unutmayacağız” konulu e-konferans gerçekleştirilecek.

MTÜ’den 15 Temmuz Konferansı ve Fotoğraf Sergisi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’ın konuşmacı olarak katılacağı “Unutmadık Unutmayacağız” konulu e-konferans ile 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi düzenleniyor.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri nedeniyle 13 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00’de Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Varank’ın konuşmacı olarak katılacağı “Unutmadık Unutmayacağız” konulu e-konferans gerçekleştirilecek. Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılacak olan e-konferans tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
MTÜ’den 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi
Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Malatya’da yaşanılanları ve Malatyalıların direnişini yansıtan 15 fotoğraftan oluşan Fotoğraf Sergisi de açılıyor.
Malatya Valiliği ile işbirliği içinde gerçekleştirilecek olan “15 Temmuz Fotoğraf Sergisi” 14 Temmuz Salı günü saat 11.00’de Valilik önü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda açılacak ve 2 gün süreyle ziyarete açık kalacak. Fotoğraf sergisi aynı zamanda Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin sosyal medya ve kurumsal web sayfasında da yayınlanacak.
“15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız”
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite olarak 15 Temmuz ruhuna her zaman ve her zeminde sahip çıkacaklarını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimizin demokrasisine sahip çıkması sonucunda şanlı tarihimize yazılan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü; emperyalizme karşı kazanılan destansı bir zaferdir. Milletimiz kendisine yapılan ihanet ve hainlikler ile kendisine yöneltilen silahları hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Bizler de hiçbir zaman unutturmayacağız” ifadelerini kaydetti.

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Malatya Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:21
Sabah
05:07
Öğle
12:38
İkindi
16:31
Akşam
19:58
Yatsı
21:36

Malatya Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Akgün Eczanesi
Merkez
Badem Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
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