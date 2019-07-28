Muaythai Dünya Şampiyonası'nda Buğra Tugay Erdoğan ve Bediha Taçyıldız şampiyon oldu

19-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında Tayland'ın Bangkok kentinde düzenlenen 102 ülkeden 850'si sporcu olmak üzere 1300 kişinin katıldığı Muaythai Dünya Şampiyonası'na Türkiye Muaythai Milli Takımı damga vurdu. Milli Takımımızı tarihi bir başarı ile kürsüde ilk dörde yerleşti.

Büyük erkekler +91 kiloda Buğra Tugay Erdoğan, büyük bayanlarda ise 67 kiloda Bediha Taçyıldız, Muaythai Dünya Şampiyonu oldu. Şampiyon olan Buğra Tugay Erdoğan, antrenörü Hacı Doğan (solda) ve milli takım teknik direktörü Yılmaz Çeken (sağda) ile zafer pozu verdi.

Milli takımımız tarihi bir başarıya imza attı ve kürsüde Ukrayna ile üçüncülüğü paylaştı.

Büyük erkekler 60 kiloda Sercan Koç, büyük bayanlarda 75 kiloda Rabia Akdeniz, dünya ikinci olurken, büyük erkekler 48 kiloda Zübeyr Barın, 67 kiloda Erdem Dinçer, büyük bayanlarda ise 48 kiloda Gülistan Turan, 51 kiloda Funda Alkayış ve +75 Kiloda Mensure Karadayı, dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladılar.

Kafile Başkanı ve Türkiye Muaythai Federasyonu Hasan Yıldız, "Sporcularımız bugüne kadar en kalabalık büyükler kategorisinin oluştuğu Dünya Şampiyonası'nda tarihi bir yükseliş yaparak, ilk defa 2 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya aldık. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu telefonla arayarak tüm takımı tebrik etti. Ardından bugün Bangkok Büyükelçimiz Evren Dağdelen Akgün tebriklerini ileterek başarıdan dolayı çok onur duyduklarını ifade etti.