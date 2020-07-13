YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. MUÇEV’den kıyıların devri iddialarına açıklama

MUÇEV’den kıyıların devri iddialarına açıklama

MUĞLA HABERLERİ  | 13.07.2020 11:52 | Son Güncelleme

Yaygın ve yerel basında Muğla’daki bazı koy ve kıyıların MUÇEV Turizm Ticaret ŞirketiTarafından Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.’ye devredildiği yönündeki haberler sonrası MUÇEV yönetimi bu haberlerin asılsız olduğu açıklandı.Yapılan açıklamada, “Son günlerde çeşitli yerel gazetelerde kurumumuzun adını da dahil eder şekilde, MUÇEV’e ait sorumluluk alanlarının yeni kurulan ‘Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.’ye devredildiği yolundaki asılsız haberler üzerinden kurumumuz hakkında bir karalama kampanyası yürütülmekte olduğu gözlemlendiğinden gerekli düzeltmeyi yaparak kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğmuştur.Söz konusu haber ilk ve asıl olarak 22 Mayıs 2017 tarihinde ‘Sahillere Yeni Düzen Geliyor’ başlıklı köşe yazısında yayımlanmıştır.

MUÇEV’den kıyıların devri iddialarına açıklama

Yaygın ve yerel basında Muğla’daki bazı koy ve kıyıların MUÇEV Turizm Ticaret Şirketi
Tarafından Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.’ye devredildiği yönündeki haberler sonrası MUÇEV yönetimi bu haberlerin asılsız olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamada, “Son günlerde çeşitli yerel gazetelerde kurumumuzun adını da dahil eder şekilde, MUÇEV’e ait sorumluluk alanlarının yeni kurulan ‘Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.’ye devredildiği yolundaki asılsız haberler üzerinden kurumumuz hakkında bir karalama kampanyası yürütülmekte olduğu gözlemlendiğinden gerekli düzeltmeyi yaparak kamuoyunu bilgilendirmek zarureti doğmuştur.
Söz konusu haber ilk ve asıl olarak 22 Mayıs 2017 tarihinde ‘Sahillere Yeni Düzen Geliyor’ başlıklı köşe yazısında yayımlanmıştır. Mezkur haberde, Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş.’nin 16 Mayıs tarihinde kuruluşunun ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği belirtilmektedir. Adı geçen şirketin varlığı ve kuruluşu 4 yıl öncesine dayanmakta olup, maksadı hasıl olmayan bu şirket bahsi geçen işlevleri hiçbir zaman üstlenmemiştir ve üstlenmeyecektir. MUÇEV, eskiden olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluk sahalarında vazifelerini aynı şekilde yerine getirmeye devam edecektir.
Aynı konuya ilişkin olarak IMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 9 Temmuz 2020 tarihli açıklamasında da yukarıda belirtilen hususlar teyit edilmiş, hiçbir güncelliği olmayan söz konusu asılsız haberleri yapanlar ve yayanlar eleştirilmiştir. Olguların doğruluğu ve adı geçen şirket bakımından kuruluş tarihi olarak belirtilen tarihin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, tüm vatandaşların erişimine açık şekilde ilanen yayınlanan ticaret sicil gazetesinde tahkik ve teyit edilebilecekken, gazeteci sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde bu gerçeğe aykırı haberi yayınlamanın basın etiğine uyar bir tarafı bulunmamaktadır. Tüm bu hukuka aykırı fiillere ilişkin olarak tekzip haklarımız ile hukuki ve cezai anlamda yasal müracaat haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız” denildi.

MUÇEV’den kıyıların devri iddialarına açıklama

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Gezer ev ziyaretlerini sürdürüyor

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Vali Karaoğlu’ndan Akıllı Şehir Projesi atağı

Muğla Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:50
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:10

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Esen Eczanesi
Merkez
Kafadar Eczanesi
Merkez
Aslı Eczanesi
Bodrum
Burcu Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Bilal Saydam İzmir Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına atandı

Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

Kazada ölen hamile köpeğin yavrularını kurtarmak için seferber oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.