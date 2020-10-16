Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Araba kullanmayı öğrenen Ali Vefa, Nazlı'nın babasına çarpıyor

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 15 Ekim Perşembe akşamı 33. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 22 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır.

İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar.

Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar.

Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.



