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Mucize Doktor 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Araba kullanmayı öğrenen Ali Vefa, Nazlı'nın babasına çarpıyor

16.10.2020 02:24 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa, araba kullanmayı öğreniyor. Ancak Ali Vefa, yanında Nazlı'nın da olduğu sırada bir kaza yapıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ali Vefa yolda bisikletiyle giden birine çarpıyor. Yerde hareketsiz yatan kişi ise Nazlı'nın babası çıkıyor. Peki Mucize Doktor'da Nazlı'nın babası öldü mü? İşte Mucize Doktor 34. yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 15 Ekim Perşembe akşamı 33. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 22 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Başhekimliğini ilan eden Tanju hastanede sert bir değişim süreci başlatır; yeni düzene adapte olabilenler kalacak, olamayanlar yeni maceralara yelken açacaktır.

Mucize Doktor_33 (2)

İlk iş cerrahide kimin en iyi olduğunu bulmaktır ve Tanju’nun bastırışıyla Ferda’yla Ferman bir iddiaya tutuşurlar.

Mucize Doktor_33 (4)

Hocalar asistanlarını seçerler ve yarış başlar.

Mucize Doktor_33 (3)

Berhayat Hastanesi’nde değişim rüzgarları eser ve ekipler vakalarını tamamlayabilmek için kıyasıya yarışırken Nazlı’nın rakip takımında olmak Ali’nin adaptasyon yeteneklerini sonuna kadar sınayacaktır.

Mucize Doktor_33 (1)

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