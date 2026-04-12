Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları: Aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Elif Karaarslan da var

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında yeni gözaltı kararları geldi. İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina hakkında gözaltı kararı çıkartılırken, bu isimlerden bazılarının gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltı kararı çıkartılan ünlüler arasında olan İlker İnanoğlu ve Cem Adrian'ın yurt dışında olduğu bildirildi. Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina ise gözaltına alındı.

Ünlü isimler uyuşturucu operasyonundan gözaltına alınırken, Elif Karaarslan'ın uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasının devam edeceği belirtildi.

