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Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle | Ali uzmanlık sınavına giriyor!

22.04.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, her Perşembe izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlamış ve Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışmıştı. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı izle | Ali uzmanlık sınavına giriyor!

Her Perşembe saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Mucize Doktor, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlamış ve Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışmıştı. Peki Mucize Doktor dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (59. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ (58. BÖLÜM)

Mucize Doktor'un 58. bölümünde Ali, Muhsin’e boyun eğmemeye kararlıdır. Fakat Nazlı ve Ferman haricinde kendine yardımcı olacak kimseyi bulamaz. Diğer yandan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar. Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışacaktır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapacaktır. Sonunda ise herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Fakat kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (59. BÖLÜM)

Mucize Doktor dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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FOX Mucize Doktor dizisi
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