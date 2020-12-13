YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Mudanya esnafı ‘Usta’sını kaybetti

Mudanya esnafı ‘Usta’sını kaybetti

BURSA HABERLERİ  | 13.12.2020 13:23 | Son Güncelleme

Mudanya’da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.62 yaşında hayatını kaybeden Usta’nın vefatı, Mudanya’yı yasa boğdu.

Mudanya esnafı ‘Usta’sını kaybetti

Mudanya’da 25 yılı aşkındır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı ile yaklaşık 10 yıldır Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanlığını sürdüren Emir Ali Usta, bir süredir tedavi gördüğü hastalığına yenik düştü.
62 yaşında hayatını kaybeden Usta’nın vefatı, Mudanya’yı yasa boğdu. Sivil toplum yönünün yanı sıra siyasi kimliği de bulunan Usta, 1994- 1999 yıllarında Anavatan Partisi’nden Mudanya Belediye Meclis Üyeliği, Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuş, 2004-2009 yıllarında CHP’den Mudanya ilçe Başkanlığı ve 2009 yerel seçimlerinde CHP’den Mudanya Belediye Başkan adayı olmuştu.

Mudanya esnafı ‘Usta’sını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi

Bursa Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:40
Sabah
08:11
Öğle
13:03
İkindi
15:25
Akşam
17:45
Yatsı
19:11

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Birsen Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.