Mudanya’da farkındalık sergisi

Mudanya Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden MAK, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümünde Mütareke Meydanı’nda Mudanyalılar ile buluştu. Deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılacaklar, enkaz alanı güvenliğinin sağlanması, arama kurtarma faaliyetleri ve haberleşme gibi konularda vatandaşları bilgilendiren MAK ekibi ayrıca ülkemizde yaşanan Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerinde aldıkları görev süresince yaşadıklarını ve gördüklerini vatandaşlara aktardı.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekibinin yaptığı başarılı çalışmalar ile örnek teşkil ettiğini söyleyen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Doğal afetlere ve her türlü olumsuz duruma karşı MAK ekibimiz donanımlı araç ve gereçleriyle her zaman göreve hazır durumdadır. Ekibimizde görev alan personellerimizin yıl boyunca tatbikat ve sertifika eğitimleri de devam etmektedir. Özellikle son yaşanan depremlerde Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya bölgelerinde büyük bir özveri ve gayretle gece gündüz görev yapan tüm ekip üyelerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Türkyılmaz, depremde görev alan personele belge vererek teşekkür etti.

Mudanya’yı depreme hazırlamak ve akademik araştırmalar için Bursa Teknik Üniversitesi ile birlikte protokol yapma hazırlığında olduklarına da dikkati çeken Türkyılmaz, “İlçemizdeki yapı stoğunu deprem güvenliği yönünden değerlendiriyoruz. Afet Strateji Planı için çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğümüz bünyesinde zemin ve üst yapıda en doğru, bilimsel, ahlaklı, ranta izin vermeden, bilimin öncülüğünde sağlıklı kentleşmeyi sağlayacağız” dedi.

