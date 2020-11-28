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Müdür Başyiğit: “Uzaktan eğitim konusu yakından takip edilmeli”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.11.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Zoom üzerinden İlçe Milli Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda yapılan toplantıda, Kütahya merkezinde ve ilçelerde bulunan okulların uzaktan eğitimle ilgili durumları, yapılması gerekenler ve yaşanan sorunlar konusunda bilgi alışverişinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, uzaktan eğitim konusunun yakından takip edilmesini ve yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.Müdür Başyiğit, "İlimizde, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan hiçbir öğrenci kalmaması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi.Başyiğit daha sonra, il merkezinde ile ilçelerde devam eden veya planlaması yapılan okul inşaatları ve okullardaki ihtiyaçlar konusunda idarecileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Müdür Başyiğit: “Uzaktan eğitim konusu yakından takip edilmeli”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Zoom üzerinden İlçe Milli Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu’nda yapılan toplantıda, Kütahya merkezinde ve ilçelerde bulunan okulların uzaktan eğitimle ilgili durumları, yapılması gerekenler ve yaşanan sorunlar konusunda bilgi alışverişinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, uzaktan eğitim konusunun yakından takip edilmesini ve yaşanan sorunların en kısa sürede çözülmesi gerektiğini belirtti.
Müdür Başyiğit, "İlimizde, uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan hiçbir öğrenci kalmaması için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi.
Başyiğit daha sonra, il merkezinde ile ilçelerde devam eden veya planlaması yapılan okul inşaatları ve okullardaki ihtiyaçlar konusunda idarecileriyle bilgi alışverişinde bulundu.

Müdür Başyiğit: “Uzaktan eğitim konusu yakından takip edilmeli”

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