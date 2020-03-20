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Müdür Bentli’den korona virüs teşekkürü

MALATYA HABERLERİ  | 20.03.2020 18:09 | Son Güncelleme

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr.

Müdür Bentli’den korona virüs teşekkürü

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, korona virüs çalışmalarından dolayı sağlık personellerine teşekkür edip, “Bu zor günlerde gösterdiğiniz emek ve fedakarlık asla azımsanamaz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Recep Bentli, yaptığı açıklamada, ”Sağlık ailemizin çok değerli üyeleri, ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde gösterdiğiniz emek ve fedakarlık asla azımsanamaz. Dünya genelinde etkisini gösteren ve ülkemizde de görülen yeni korona virüs (Covid-19) hastalığı için elinizden gelen çabayı gösterdiğinizi biliyor ve hizmetleriniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz ve el birliği ile bu zor günleri atlatacağımıza inanıyor, halkımızın doğru bilgilenmesi ve tedavi sürecindeki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Müdür Bentli’den korona virüs teşekkürü

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