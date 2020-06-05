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Müdür Budak’tan Dünya Çevre Günü ziyareti

BİLECİK HABERLERİ  | 05.06.2020 17:33 | Son Güncelleme

’Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.Vali Bilal Şentürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Budak ve beraberindekileri kabulünde, sanayileşirken çevreyi korumanın, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın artık hayati bir önem taşıdığını dile getirerek, sağlıklı ve temiz bir çevrenin herkesin ortak arzusu olduğunu belirtti.

’Dünya Çevre Günü’ dolayısıyla Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü ziyaret etti.
Vali Bilal Şentürk, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Budak ve beraberindekileri kabulünde, sanayileşirken çevreyi korumanın, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamanın artık hayati bir önem taşıdığını dile getirerek, sağlıklı ve temiz bir çevrenin herkesin ortak arzusu olduğunu belirtti. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirliliğinin, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyuta geldiğini ifade eden Vali Bilal Şentürk, ’’Çevre sorunları, günümüzde en çok tartışılan, çözüm yolları aranan, sanayileşme ve kentleşmenin ortaya çıkardığı ve acil çözüm bekleyen sorunların en önemlisidir. Bütün dünyayı ve ülkemizi de etkileyen Covit-19 salgını, kişisel temizlik ve çevre temizliğinin, çevreyi ve doğayı korumanın ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu yıllarca unutamayacağımız bir şekilde bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle kendi sağlığımızı ve çevre sağlığını korumak için çevrenin kirlenmesini önlemek hepimizin ortak görevidir’’ dedi.
1972 yılında BM Çevre Konferansında alınan kararla 5 Haziran’ın ’Dünya Çevre Günü’ olarak kabul edildiğini ifade eden Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Budak, müdürlük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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Arzu Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Şehirli Eczanesi
Sogut
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