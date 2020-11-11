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Müdür Darcan‘ın görev süresi uzatıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 22:21 | Son Güncelleme

KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr.

Müdür Darcan‘ın görev süresi uzatıldı

KSBÜ Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Sinan Darcan‘ın görev süresinin uzatıldığı bildirildi.
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu’nun tensipleriyle görev süresinin uzatıldığını ifade eden Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Sinan Darcan, “Teveccühleriyle şahsıma bu görevi tevdi eden Rektörümüze şükranlarımı sunuyorum. Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mesleki ve teknik eğitimde uluslararası standartları yakalamış, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, demokratik, katılımcı, yenilikçi ve paylaşımcı, hizmet veren ve hizmet alanların mensubu olmaktan gurur duyacakları, öncü bir eğitim kurumu olması yolunda gayret gösteriyoruz. Bunu başarmak için idari ve akademik kadromuza ve öğrencilerimize büyük iş düşmektedir” dedi.

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