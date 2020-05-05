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Müdür Keskin: "Kütahya’da 33 Yangın Gözetleme Kulesi bulunuyor"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 05.05.2020 12:33 | Son Güncelleme

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, il genelinde faal durumda 33 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu ifade etti.Doğankaya Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinde Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangına ne kadar erken müdahale edilebilirse, söndürmenin o kadar kolay olduğuna dikkat çekti.Büyük çoğunluğunun ihmal ve dikkatsizlikten çıkan orman yangınları konusunda vatandaşların da yangınlara karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Keskin, “ Doğanın akciğeri ormanlarımız karşısında en büyük tehlike orman yangınları.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, il genelinde faal durumda 33 yangın gözetleme kulesi bulunduğunu ifade etti.
Doğankaya Yangın Gözetleme Kulesini ziyaretinde Orman Yangın Gözetleme Kulelerinin olmazsa olmazları olduğunu söyleyen Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, yangına ne kadar erken müdahale edilebilirse, söndürmenin o kadar kolay olduğuna dikkat çekti.
Büyük çoğunluğunun ihmal ve dikkatsizlikten çıkan orman yangınları konusunda vatandaşların da yangınlara karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini vurgulayan Bölge Müdürü Keskin, “ Doğanın akciğeri ormanlarımız karşısında en büyük tehlike orman yangınları. Orman yangınlarının erken fark edilebilmesi ise orman alanlarına hakim tepelere konuşlandırılan yangın gözetleme kuleleri ile sağlanıyor. Orman işçileri, yangın sezonu süresince 7 gün 24 saat boyunca duman avcılığı yaparak; yangına erken müdahale edilmesine ve bu nedenle de kolay söndürülmesine imkan sağlıyorlar” dedi.

“11 yangın kulesine sayısal kamera kurulacak”

Orman yangınlarına erken müdahalenin yangının kolay söndürülmesi için büyük önem taşıdığını belirten Müdür Keskin,” Bu nedenle yangın gözetleme kulelerimiz bizler için elzem. Hakim noktalara konuşlandırılan kulelerimizde büyük emekle çalışan yangın işçilerimiz yangın sezonunda yangın yerinin hızlı şekilde tespit edilmesi ve söndürme birimlerine hızlı bir şekilde haber verilebilmesi için var güçleri ile çalışıyorlar. Şu an Kütahya il genelinde faal durumda 33 yangın gözetleme kulemiz bulunuyor. Bu yıl içinde 11 kulemize sayısal kamera kurulacak. İyi haberleşme ağı ve vatandaşlarımızın da dikkat ve desteği ile 2020 yılında ülkemiz ve ilimiz için yangınsız bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.
Bölge Müdürü Hasan Keskin’e Doğankaya Kulesi ziyaretinde Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Türkmendağı Orman İşletme Şefi Timuçin Özdemir eşlik etti.

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