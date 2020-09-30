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Müdür Metin Koz: ’’Her öğrencinin çantasında yedek maske olmalı’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, okullarda Korona virüs denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz tarafından yapıldı.Müdür Metin Koz, yaptığı açıklamada, ’’Mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan öğrencilerin bir kısmı 21 Eylül’de yeniden okul sıralarına döndü.

Kütahya’nın Şaphane ilçesinde, okullarda Korona virüs denetimi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Koz tarafından yapıldı.
Müdür Metin Koz, yaptığı açıklamada, ’’Mart ayından bu yana uzaktan eğitim alan öğrencilerin bir kısmı 21 Eylül’de yeniden okul sıralarına döndü. Okullarda bu geri dönüş için sıkı tedbirler aldık. Bu süreçte öğrencilere ve velilere de büyük iş düşüyor. Herkesin (Covid-19) riskine karşı tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Okullarda dikkat edilmesi gereken kuralların başını temizlik çekiyor. Öğrencilerin okula temiz bir kıyafetle gelmesi, kuralına uygun olarak sık sık ellerini yıkaması büyük önem taşıyor. Yüzeylerle temas halinde eller en az 20 saniye boyunca bol sabun ve suyla yıkanmalı. Okul araç ve gereçlerinin ortak kullanılmaması ile eve dönülünce kıyafetlerin havalandırılması virüsün yayılmasını önlemek için alınabilecek tedbirler arasında. Maske kuralına da okullarda sıkı sıkıya uyulması şart. biz buna dikkat ediyoruz. Öğrencilerin maskelerini mutlaka ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde takması ve ön yüzeyine dokunmadan, iplerinden tutarak çıkarması gerekiyor. Çantalarda yedek maske bulundurulması, kirlenmesi durumunda da maskelerin değiştirilmesi gerekiyor. Maskelerin temizliğini ve sıralarda oturuş şekillerini öğretmenlerimiz istisnasız uyguluyor’’ dedi.

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