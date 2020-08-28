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Müdür Özçalık: “11 koyunu telef olan çobanın zararı karşılanacak”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Domaniç-Tavşanlı karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 11 baş koyunu bir otomobilin çarpması sonucu telef olan çobanın zararının aracın ait olduğu şirket tarafından karşılayacağını açıkladı.Domaniç - Tavşanlı karayolu Küçükköy yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 11 başlık koyun sürüsü bir otomobilin çarpması sonucu telef olması sonrasında hayvanlarının başında gözyaşı döken sürü çobanı İsmail Karaman ve annesi Nezahat Karaman’ın çaresiz halleri yürekleri dağlamıştı.Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra bakanlık yetkilileri harekete geçti.Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, koyun sürüsüne çarpan aracın ait olduğu şirketin zararı karşılama sözü verdiğini, kendilerinin de süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

Müdür Özçalık: “11 koyunu telef olan çobanın zararı karşılanacak”

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, Domaniç-Tavşanlı karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 11 baş koyunu bir otomobilin çarpması sonucu telef olan çobanın zararının aracın ait olduğu şirket tarafından karşılayacağını açıkladı.
Domaniç - Tavşanlı karayolu Küçükköy yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 11 başlık koyun sürüsü bir otomobilin çarpması sonucu telef olması sonrasında hayvanlarının başında gözyaşı döken sürü çobanı İsmail Karaman ve annesi Nezahat Karaman’ın çaresiz halleri yürekleri dağlamıştı.
Görüntülerin sosyal medyada yer almasından sonra bakanlık yetkilileri harekete geçti.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Özçalık, koyun sürüsüne çarpan aracın ait olduğu şirketin zararı karşılama sözü verdiğini, kendilerinin de süreci yakından takip ettiklerini söyledi.

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