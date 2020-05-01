Müdür Şimşek’in babası toprağa verildi

Nazilli İlçe Milli Eğitim İsmail Şimşek’in vefat eden babası Mihrali Şimşek toprağa verildi.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek’in vefat eden babası Mihrali Şimşek (78) için Nazilli Merkez Yenibahar Camiinde öğlen saatlerinde cenaze namazı kılındı. Korona Virüse (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami şekilde dikkat edilen cenaze namazına Nazilli kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, diğer protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile birlikte Şimşek ailesi katıldı.

Cenaze namazının ardından 5 çocuk babası Merhum Mihrali Şimşek’in cenazesi kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı’nda torağa verildi.

