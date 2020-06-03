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Müdür Tevke’den Tuşba’ya ziyaret

VAN HABERLERİ  | 03.06.2020 15:27 | Son Güncelleme

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların geçmiş bayramını kutladı.Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü beraberindeki İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan ile ziyaret eden İl Müdürü Tevke, ilk olarak Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve ilçe şube müdürleri Zakir Taşkın ve Mehmet Kızıldeniz tarafından karşılandı.

Müdür Tevke’den Tuşba’ya ziyaret

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanların geçmiş bayramını kutladı.
Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü beraberindeki İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şahin Uçkan ile ziyaret eden İl Müdürü Tevke, ilk olarak Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu ve ilçe şube müdürleri Zakir Taşkın ve Mehmet Kızıldeniz tarafından karşılandı. İl Müdürü Tevke ve beraberindekiler, kurum personellerinin odalarına tek tek giderek geçmiş bayramlarını kutladıktan sonra Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu’nun makam odasına geçerek kurum hakkında bilgiler aldı.

Müdür Tevke’den Tuşba’ya ziyaret

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