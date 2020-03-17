Müdürlükler dezenfekte ediliyor

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü binasında koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde görülerek hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonu ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalıklarından korunmak amacıyla, Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğünce bağlı kuruluşlarında hijyen uygulamaları başlatıldı.

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yasin Evcin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talimatları doğrultusunda, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dizi ciddi tedbirler alındı. Personel ve bakım hizmeti alan bireylerin bilinçlendirilmesi için sağlık personeli tarafından eğitimler verildi. Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığının ve valiliğimizin korona virüs ile ilgili aldığı tüm tedbirlerin ve talimatların ivedilikle yerine getirilmesi hususu ilimizdeki Bakanlığımıza bağlı tüm resmi ve özel kuruluşlara iletildi. Bakım hizmeti sunduğumuz bireylere yönelik kişisel hijyen konusunda bilgilendirmeler yapılarak gerekli tedbirler alındı. Bina dezenfeksiyonu konusunda kuruluşlarımız ve yerel yönetimler ile işbirliği yapıldı. Kuruluşlarımızda yapılması planlanan tüm etkinlikler ve ziyaretler iptal edilerek ziyaretçi kabulü de yapılmamaktadır. Ayrıca riskli grupta olduğu değerlendirilen 60 yaş ve üzeri bakım hizmeti sunduğumuz bireylerin günde 4 defa ateş kontrolü yapılmaktadır. Titizlikle devam eden çalışmalarda görev alan tüm personele teşekkür ediyorum" dedi.

