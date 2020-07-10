Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan yönüne giden Feride Çevik Rodop yönetimindeki 26 RH 122 plakalı otomobil, Mudurnu Kavşağı'nda karşı istikamette seyreden Alican Saraçoğlu idaresindeki 06 BBY 33 plakalı tır ile çarpıştı.

Eyüp Atılgan'ın kullandığı 54 HY 974 plakalı tavuk kamyonu da tıra çarptı.

Kazada tır, kamyon ve otomobil sürücüleriyle otomobildeki Sümeyye, Coşkun Taha ve Şennur Çevik ile Seda Ekici yaralandı.

Araçlarında sıkışan kamyon ve tır sürücüleri, sıkıştıkları yerden olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan Nallıhan yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.

