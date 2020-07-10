YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 10.07.2020 08:57 | Son Güncelleme

Mudurnu'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine tır, kamyon ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan yönüne giden Feride Çevik Rodop yönetimindeki 26 RH 122 plakalı otomobil, Mudurnu Kavşağı'nda karşı istikamette seyreden Alican Saraçoğlu idaresindeki 06 BBY 33 plakalı tır ile çarpıştı.

Eyüp Atılgan'ın kullandığı 54 HY 974 plakalı tavuk kamyonu da tıra çarptı.

Kazada tır, kamyon ve otomobil sürücüleriyle otomobildeki Sümeyye, Coşkun Taha ve Şennur Çevik ile Seda Ekici yaralandı.

Araçlarında sıkışan kamyon ve tır sürücüleri, sıkıştıkları yerden olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1,5 saat ulaşıma kapanan Nallıhan yolu, ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü çift tatilde! Ünlü çift tatilde!
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başkentte banka soygunu

Başkentte banka soygunu

Hisarcık’ta iki okul, bir öğrenci yurdunda doğalgaz dönüşüm çalışması

Hisarcık’ta iki okul, bir öğrenci yurdunda doğalgaz dönüşüm çalışması

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Sokaktaki köpeği bıçaklayan şahıs gözaltına alındı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Dur ihtarına uymayan sürücü motosikletini bırakıp kaçtı

Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta evin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Cevizci bilim elçiliğine tekrar seçildi

Cevizci bilim elçiliğine tekrar seçildi

Bolu Namaz Vakitleri 10 Temmuz Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:25
Öğle
13:04
İkindi
17:02
Akşam
20:33
Yatsı
22:20

Bolu Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Cuma

Ege Eczanesi
Merkez
Örnekbaş Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.