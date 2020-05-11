YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı

Müftü Kondi şehit annelerini unutmadı

MERSİN HABERLERİ  | 11.05.2020 17:01 | Son Güncelleme

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte ’Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.Ziyaretlerde, şehitleri için Kur’an tilavet edilerek dua edildi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, eşi Fatma Kondi ve Akdeniz İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve eşi ile birlikte ’Anneler Günü’nde şehit annelerini ziyaret ederek çiçek verdi.
Ziyaretlerde, şehitleri için Kur’an tilavet edilerek dua edildi. Şehit anneleri ve yakınlarıyla sohbet eden Kondi, "Bu günümüzü ailece eli öpülesi şehit annelerimizin ziyaretine ayırdık. Bedenini vatanına siper eden, ruhunu Allah’a teslim eden, dînu devlet, mülkü millet için mücadele ederek şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhları şâd olsun. ’Cennet, annelerin ayakları altındadır’ buyuran Efendimiz’in (s.a.s.) anneye verdiği bu özel önem, biz Müslümanlara örnek olmalıdır. Annelerimizin ellerinden öpüyor, bütün annelerimize hayırlı bereketli ömürler diliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti! Uzmanlardan ikinci dalga uyarısı! O ilçedeki görüntü 'pes' dedirtti!
Yürüteçle hayata tutundular!Yürüteçle hayata tutundular!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mersin Namaz Vakitleri 11 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:30
Öğle
12:43
İkindi
16:31
Akşam
19:46
Yatsı
21:13

Mersin Nöbetçi Eczaneler11 Mayıs Pazartesi

Barış Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Merkez
Gülgün Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.