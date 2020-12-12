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Müftülük personeline teftiş eğitimi

SİVAS HABERLERİ  | 12.12.2020 10:26 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın, Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında yüz yüze seminer verdi.Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve murakıplar katıldı.Katılımcılara denetim, teftiş ve rehberlik konusunda bilgiler aktaran Başmüfettiş Aydın, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda hizmet veren tüm personelin eğitimine, yetiştirilmesine ve başarı seviyelerinin yükseltilmesine rehberlik etmek ilk hedeflerimiz arasındadır” dedi.Seminerin ardından konuyla alakalı soruları yanıtlayan Aydın, katılımlarından dolayı personele teşekkür ederek başarılar diledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Nadir Aydın, Sivas İl Müftülüğü personeline denetim ve teftiş konularında yüz yüze seminer verdi.
Müftülük Toplantı Salonunda gerçekleşen seminere İl Müftüsü Yusuf Akkuş’un yanı sıra müftü yardımcıları, şube müdürleri, vaizler ve murakıplar katıldı.
Katılımcılara denetim, teftiş ve rehberlik konusunda bilgiler aktaran Başmüfettiş Aydın, “Diyanet İşleri Başkanlığımızda hizmet veren tüm personelin eğitimine, yetiştirilmesine ve başarı seviyelerinin yükseltilmesine rehberlik etmek ilk hedeflerimiz arasındadır” dedi.
Seminerin ardından konuyla alakalı soruları yanıtlayan Aydın, katılımlarından dolayı personele teşekkür ederek başarılar diledi.

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