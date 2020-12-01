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Müge Anlı dehşete düştü! Bebeklerinin birini tandırda diğerini boğarak öldürdü

01.12.2020 14:26 | Son Güncelleme:
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Müge Anlı dehşete düştü! Bebeklerinin birini tandırda diğerini boğarak öldürdü

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 çocuk babası Kerem Durur’un şüpheli şekilde kaybolması işlenirken, dehşete düşüren olaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Resime Dönmez, 6 aylık bebeğini tandıra atarak yaktığı ortaya çıktı. Kan donduran iddianın ardından Müge Anlı, "Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey bu inanamıyorum!" dedi.

Müge Anlı son bölümde tandır vahşeti hem başarılı sunucu Müge Anlı hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti. Müge Anlı, Kerem Durur'un kaybını araştırırken öğrendikleri karşısında, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" dedi. Kerem Durur olayına dair bugünde inanması zor bir takım detaylar ortaya çıktı.

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4 YILDIR KAYIP

Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne olduğu Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor. Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise korkunç!

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İLİŞKİSİ EVLİYKEN BAŞLADI

İddiaya göre Resime Hanım ile Kerem Bey'in ilişkisi, Resime Dönmez evliyken başladı. Resime Dönmez'in Kerem Durur'dan önceki eşi ve Kerem Durur'un kardeşi, Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar ortaya attı.

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6 AYLIK BEBEĞİNİ TANDIRA ATTI!

İddiaya göre Resime Dönmez'in eski eşiyle evli olduğu dönemde 6 aylık bebeği tandıra atıldı. Ağızdan ağıza dolaşan bilgilere göre ise bebeği tandıran atan kişi Resime Hanım'ın ta kendisi.

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EVLİLİK DIŞI BEBEK SAHİBİ OLUNCA...

Resime Hanım'ın bebeğini tandıra neden attığı ise Müge Anlı canlı yayınında gelen ihbarlar doğrultusunda şu şekilde; Kerem Durur'un 7 çocuğunun annesi Resime Durur, eski eşi ile evli olduğu dönemde dünyaya getirdiği çocuk Kerem Bey'den. Hal böyle olunca Resime Durur'un bu durumun ortaya çıkmaması için kendi evladını tandıra attığı iddia ediliyor.

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Kendisinin bebeğinin yandığı sırada evde olmadığını, geri döndüğünde olup biteni öğrendiğini ifade eden Resime Dönmez, bebeğini tandırda yakdığı iddiasını reddediyor.

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BİR ÇOÇUĞU DA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Öte yandan 1 Aralık son bölümde Resim Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıktı.

Şu an kayıp olarak aranan Kerem Durur'un, Resime Dönmez'in eski eşine başlık parası ödediği de iddialara arasında.


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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kataristan da normal bunlar
allahım üfletten bitsin bu ızdırap . bu insanlik bitmiş
Bu ne ya. iğrenç ötesi. Birde başlarını kapatmaları yokmu? Güya Allah'tan korkuyorlar.

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