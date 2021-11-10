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Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! "Karım beni patlıcan almaya gönderip 5 kiloluk salçayla evden kaçtı"

10.11.2021 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’dan, “Evden 5 kiloluk salçayı alarak kayboldu” dediği karısını bulması için yardım isteyen Erdal Kahveci’nin emeklilik vaadiyle insanları dolandırdığı öğrenildi.

Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! "Karım beni patlıcan almaya gönderip 5 kiloluk salçayla evden kaçtı"

Günlerdir haber alınamayan Zennüre Kahveci’yi saatler içinde bulan Müge Anlı, talihsiz kadının şiddetine uğradığı, aç bırakılıp kapıya konulduğu eşinin
işkencesinden kaçtığını ortaya çıkardı. Karısına karşı kötü tavırları stüdyoda da devam eden eşe tepki gösteren Müge Anlı, “Neden eşinize bir güzel söz söylemiyorsunuz? Ben siz kadına laf edin diye mi buldum? Biraz normal olun. Yeter artık” dedi.

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"PATLICAN ALMAYA GÖNDERİP 5 KİLOLUK SALÇAYLA EVDEN KAÇTI"

Manisa’da yaşayan 50 yaşındaki Zennüre Kahveci, 4 Ekim Pazartesi günü
kocasının dışarıda olduğu sırada evden kayboldu. Karısının kendisini patlıcan
almaya gönderdikten sonra evdeki 5 kiloluk domates salçasını da alarak kayıplara karıştığını iddia eden Erdal Kahveci ise araştırmacı gazeteci Müge Anlı’ya başvurdu. Karısının geçmişte tıpkı kendisine yaptığı gibi evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını iddia eden Kahveci, eşinin kendi kız kardeşi için toplanan yardım paralarını bile çaldığını ileri sürdü.

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“DOLANDIRICI AMA KÖTÜ BİRİ DEĞİL”

Karısının psikolojisinin bozuk olduğunu, bu yüzden erkekleri evlilik vaadiyle
dolandırdığını iddia eden Erdal Kahveci, her şeye rağmen Zennüre Kahveci’yi
çok sevdiğini söyledi. Kahveci, devamlı evden kaçtığını söylediği karısı için,
“Oturduğumuz yerdeki erkekleri de bekarım diye kandırıp dolandırmış. Ama kötü biri değil. Eşimi bulup tedavi ettirmek istiyorum. Aslında çok iyi biri, beni çok seviyor” şeklinde konuştu.
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İŞKENCEDEN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Evlilik vaadiyle erkekleri dolandırmasına rağmen eşini geri isteyen Erdal
Kahveci’nin sözleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı’yı bile şaşkına çevirdi. Fakat
gerçekler Zennüre Kahveci’nin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıktı.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu Zennüre Kahveci’nin
eşinin şiddetine uğradığı, aç bırakılıp kapıya konulduğu ve bu işkenceden
kaçtığını ortaya çıkardı.

“BANA ÇOK EZİYET ETTİLER”

Canlı yayına katılan Zennüre Kahveci, eşinin ve kız kardeşinin kendisi hakkındaki iddialarını reddederek “Benim hiçbir suçum yok. Çocuğum olmadığı için beni aşağıladılar. Ben aç mı kalayım? Eşim ve kızı bana çok eziyet ettiler. Perişan ettiler. Ben canımı kurtardım. Beni ailemle konuşturmuyor” dedi.

"BİRAZ NORMAL OLUN! YETER ARTIK"

Çok sevdiğini söyleyip bulunması için gözyaşı döktüğü karısına karşı tavırlarına tepki gösteren Müge Anlı ise şöyle konuştu: “Sizin bu surat ifadenizin hali nedir? Neden eşinize bir güzel söz söylemiyorsunuz? Biraz normal olun. Yeter artık… Evlendiniz diye sürekli sizi çekmek zorunda değil. Ben siz kadına laf edin diye mi buldum? 30 yıldır ekrandayım. Beni izleyicilerim çok iyi tanır. Ben cinsine uygun yaşayan kadınlardan ve onları mutlu eden erkeklerden yanayım. Çünkü kadınını mutlu eden adam, mutlu çocuk yetiştirilmesine de katkı sağlar. Geleceğimiz de mutlu çocukların elinde olsun ki bizi de öyle karşılansınlar.”

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Müge Anlı
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