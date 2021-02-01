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Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e: Seni çok seviyorum aşkım

01.02.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Müge Boz'dan eşi Caner Erdeniz'e: Seni çok seviyorum aşkım

Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ile tanışma yıl dönümlerini romantik bir paylaşımla kutladı. Boz, Erdeniz ile aşk pozlarını "İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. Seni çok seviyorum aşkım" notunu düştü.

2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da nikah masasına oturan oyuncu Müge Boz, aynı yıl kasım ayında kızı Vina'yı kucağına almıştı.

Instagram'dan sık sık ailesiyle birlikte geçirdiği keyifli anlarını yayınlayan Boz, bu kez eşi ile tanışma yıl dönümlerini kutladı.

Romantik bir paylaşımda bulunan 36 yaşındaki oyuncu, Caner Erdeniz ile aşk pozlarını yayınladı.

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"SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM"

Müge Boz, gönderisine şu notu düştü:

"Seninle beraberken hayat o kadar sevgi dolu bir yolculuk ki... Nerede olursak olalım, kalplerimize hep kocaman gülücükler atmamızı çok seviyorum.
İyi ki tanıştığımız o gün, ikimiz de hiç istemesek de o sergi açılışına gitmişiz. İçimizden, sevgi dolu bir ses bizi bir araya getirmek için o sergiye götürmüş demek ki... Seni çok seviyorum aşkım."


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