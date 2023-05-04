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Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

04.05.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla açıklarında 29 düzensiz göçmen kurtarıldı, 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayrıca ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botunca hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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Muğla Bodrum göçmen kurtarma

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