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Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

26.10.2021 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla açıklarında lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, lastik botta yakalanan 46 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki lastik botta düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 46 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

İşlemlerin ardından düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

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