YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında yattaki 23 düzensiz göçmen yakalandı

02.02.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçmen kaçakçısı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında motor yatta 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında motor yatta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler tarafından yeri tespit edilen ve durdurulan motor yatta, 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Motor yatta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen iki şüpheli de gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrolMuğla'da bir kadını öldüren kişiye yardım ettiği iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliye adli kontrol
VakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdiVakıfBank, yeni nakit yönetimi ekosistemi Vinov'u hayata geçirdi
Balıkesir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları denize bırakıldıBalıkesir'de kaçak avlanan deniz patlıcanları denize bırakıldı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla Marmaris

Muğla Namaz Vakitleri 2 Şubat Çarşamba

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:25
İkindi
16:14
Akşam
18:38
Yatsı
19:56
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Cinsel ilişkiye girmenin inanılmaz bir faydası ortaya çıktı

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Faydalı ama bu şekilde daha da faydalı

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.