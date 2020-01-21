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  4. Muğla Barosu’na 21 yeni avukat katıldı

Muğla Barosu’na 21 yeni avukat katıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 21.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Muğla Barosu tarafından, mesleğe yeni başlayacak avukatlar için yemin töreni düzenlendi.Muğla Barosu toplantı salonunda düzenlenen yemin törenine, Baro Başkanı Cumhur Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 21 avukat ve yakınları katıldı.Genç avukatların yemin töreni öncesinde konuşan Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, “Bugün burada, uzun mücadeleler sonucu, ömürlerinin ciddi bir bölümünü avukat olmak için geçiren genç meslektaşlarımızın, özlemlerine, mesleklerine kavuşacağı bu mutlu günlerinde birlikte olmak için toplandık.Gençlerimiz bu günlere, siz değerli ailelerimizin büyük özveri ve katkılarıyla geldi.

Muğla Barosu tarafından, mesleğe yeni başlayacak avukatlar için yemin töreni düzenlendi.
Muğla Barosu toplantı salonunda düzenlenen yemin törenine, Baro Başkanı Cumhur Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri, 21 avukat ve yakınları katıldı.
Genç avukatların yemin töreni öncesinde konuşan Muğla Baro Başkanı Avukat Cumhur Uzun, “Bugün burada, uzun mücadeleler sonucu, ömürlerinin ciddi bir bölümünü avukat olmak için geçiren genç meslektaşlarımızın, özlemlerine, mesleklerine kavuşacağı bu mutlu günlerinde birlikte olmak için toplandık.
Gençlerimiz bu günlere, siz değerli ailelerimizin büyük özveri ve katkılarıyla geldi. O nedenle bu gün en başta sizin gününüz. Emeklerinizin karşılığını görme gününüz. Bu gün sizin onur gününüz, gurur gününüz. Bu nedenle ve öncelikle sizi yürekten kutluyorum.
Avukat olmanın onur ve sorumluluğuna hazır olan genç meslektaşlarım. Avukat adalet arayıcısıdır. Alınamayan bir hakkı arayan, haksızlığa uğrayanın savunanıdır. Avukatın arayıcısı olduğu adalet, tıpkı aldığımız nefes gibi, insan yaşamı için vazgeçilmez değerdedir.
Nasıl ki alacağımız havanın ne kadar değerli olduğunu ancak nefes alamadığımız zaman hissediyorsak, adaletin de ne denli vazgeçilmez olduğunu bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığımızda hissediyoruz" dedi.
Uzun’un konuşmasının ardından “Leyla Özen,Kübra Kolak, Dilek Yalçıntaş, Yiğit Emre Uzar, Gamze Çaylı, Tuğba Gümüş, İlkin Gündüz, Ali Fatih Çavdır, Muhammet Madran, Bürge Çanga, Celal Yücel Türkoğlu, Emine Şahin, Zeynep Demir, Durdunur Yıldız, Esra Enginsu, Volkan Şerbetçi, Büşra Kara, Cansu Gündoğan, İlkin Deniz Hasbioğlu, Seren Selen Uslu, Nurettin Köşker İcik” avukat cübbesini giyerek yemin etti.

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