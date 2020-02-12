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Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir şekilde aktardı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.02.2020 16:32 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yatağan Aktarma İstasyonu’nda bugüne kadar 4 Bin 734 ton evsel nitelikli katı atık çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuat hükümleri çerçevesinde Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ’ne taşındı.Muğla’da katık atık, hafriyat, deniz, su ve çevre kirliliği alanlarında hizmetlerini hızla sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlarla çevre ve doğayı korumaya devam ediyor.

Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir şekilde aktardı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Yatağan Aktarma İstasyonu’nda bugüne kadar 4 Bin 734 ton evsel nitelikli katı atık çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuat hükümleri çerçevesinde Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ’ne taşındı.
Muğla’da katık atık, hafriyat, deniz, su ve çevre kirliliği alanlarında hizmetlerini hızla sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yatırımlarla çevre ve doğayı korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinde günde yaklaşık 60 ton civarında oluşan evsel nitelikli atıkların bir noktada toplanması için çalışma başlatan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılının Ocak ayında yapımına başladığı Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonunu tamamlayarak geçtiğimiz Eylül ayında hizmete sundu.

1 Milyon 500 Bin TL’ye mal olan Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda Yatağan ve Kavaklıdere ilçelerinden günlük 60 ton evsel nitelikli katı atık toplanıyor. Toplanan atıklar semi-treyler eşliğinde bertaraf edilmek üzere Menteşe Katı Atık Düzenleme Tesisine taşınıyor. Günlük ortalama 13 aracın geldiği Yatağan Aktarma İstasyonu’nda bugüne kadar 4 Bin 734 ton evsel nitelikli katı atık çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuat hükümleri çerçevesinde Menteşe Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi ’ne taşındı.
Aktarma İstasyonu sayesinde çevrenin korunması sağlanıyor
Yer seçimi yapılırken çevresel yerleşim kriteri olan arazi kullanımı, yer altı su kaynağı, ekoloji, görünürlük, trafik ve topografya dikkate alınarak yapılan Yatağan Katı Atık Aktarma İstasyonu’nda çevrenin korunması sağlanıyor. Çöp depolanmasının yapılmaması nedeniyle çevreye koku ve hijyen açısından zararı olmayan İstasyonda ayrıca periyodik aralıklarla ilaçlama işlemleri de yapılıyor.

Muğla Büyükşehir 4 bin 737 ton katı atığı güvenli bir şekilde aktardı

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Merkez
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Sade Eczanesi
Bodrum
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