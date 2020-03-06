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Muğla Büyükşehir, Kadın Muhtarların Kadınlar Gününü kutladı

MUĞLA HABERLERİ  | 06.03.2020 17:34 | Son Güncelleme

-Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 17 kadın muhtarı ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası Birimi il genelinde bulunan 17 kadın muhtarı ziyaret etti.

-Muğla Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında il genelinde 17 kadın muhtarı ziyaret ederek Kadınlar Günü’nü kutladı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası Birimi il genelinde bulunan 17 kadın muhtarı ziyaret etti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği kapsamında ziyaret edilen kadın muhtarlara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’ün yazdığı mektup, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.
Etkinlik kapsamında Marmaris’te 4, Bodrum’da 5, Menteşe’de 2, Dalaman’da 1, Köyceğiz’de 1, Fethiye’de 1, Ula’da 2 ve Yatağan’da bulunan 1 kadın muhtar ziyaret edilerek Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlandı.
Muğla’nın 17 Kadın muhtarı Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası birimine Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Her gün telefonda görüştükleri Muhtarlar Masası personelinin kendilerini ziyaret etmelerinin mutluluk verici olduğunu söyleyen kadın muhtarlar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’e de gönderdiği mektup, hediyeler ve çiçekler için teşekkür ettiler.

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İkindi
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Akşam
19:12
Yatsı
20:26

Muğla Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Can Eczanesi
Merkez
Özcan Eczanesi
Merkez
Amiral Eczanesi
Bodrum
Begonvil Eczanesi
Bodrum
Burçin Eczanesi
Bodrum
Göl Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
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