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Muğla Büyükşehir maske üretmeye devam ediyor

MUĞLA HABERLERİ  | 27.04.2020 15:35 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske üretimine devam ederken, bugüne kadar 300 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi.Muğla Büyükşehir bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretiliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını nedeniyle başladığı maske üretimine devam ederken, bugüne kadar 300 bin maske dağıtımı gerçekleştirdi.
Muğla Büyükşehir bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretiliyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar ürettiği ve temin ettiği 300 bin adet maskenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Çin’de başlayıp Türkiye’yi de etkisi altına alan korona virüs salgınıyla Muğla genelinde mücadele devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan dezenfekte çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da vatandaşların ihtiyacı olan maskelerin üretimini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesine bağlı MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretimi devam ediyor.

300 bin maske dağıtıldı
Büyükşehir Belediyesine bağlı MELSA şirketinde bu güne kadar 70 bin maske, 6 bin 500 adet yıkanabilir maske üretimi gerçekleştirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi bu güne kadar ürettiği ve temin ettiği 300 bin adet maskenin dağıtımını da gerçekleştirdi. Üretilen maskeler halk pazarlarında, toplu taşıma araçlarında, eczanelerde ve veteriner kliniklerine dağıtıldı.

"Maskeler dezenfekteden geçiriliyor"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Vatandaşlarımızın talebi üzerine büyükşehrimize bağlı MELSA şirketinde başlattığımız maske üretimi devam etmekte. Vatandaşlarımıza bu güne kadar 300 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızda maske üretiminde bizlere destek veriyor. Üretilen tüm maskelerimiz dezenfekte makinesinden geçtikten sonra dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte kazanacağız” dedi.

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