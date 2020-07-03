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Muğla Büyükşehir nüfusunun 179 katı yolcu taşıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 03.07.2020 10:17 | Son Güncelleme

Muğla genelinde bin 432 denetimli halk aracı ve 194 Belediye otobüsü ile hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sağladığı yüzde 96 dönüşümle de dikkat çekiyor.

Muğla genelinde bin 432 denetimli halk aracı ve 194 Belediye otobüsü ile hizmet vermeye devam eden Büyükşehir Belediyesi ulaşımda sağladığı yüzde 96 dönüşümle de dikkat çekiyor. Engelli rampalı, 24 saat izlenen kameraların bulunduğu modern otobüslerle İl genelinde ulaşım hizmeti veren araçlar vatandaşları memnun ediyor. Bugüne kadar taşınan 179 milyon 649 bin 649 yolcunun 20 milyon 206 bin 607 kişi Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen “Ücretsiz Yolcu Taşıma Kanunu” kapsamında ücretsiz olarak taşındı.
Belediye otobüslerinde 38 milyon yolcu taşındı
Muğla Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerde yaklaşık 38 milyon 589 bin 502 yolcu taşınırken bunlardan 6 milyon 270 bin 722 kişiye ücretsiz taşıma yapıldı. Özel Toplu taşıma araçlarında ise 141 milyon 6 bin 147 yolcu taşınırken 18 milyon 878 bin 184 yolcu ücretsiz taşıma hakkından yararlandı.

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İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:15

Muğla Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Gökçe Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Gonca Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Şifa Eczanesi
Bodrum
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