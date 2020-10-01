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Muğla Büyükşehir’de HES kodu uygulaması

MUĞLA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:38 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, kurum binalarında HES kodu uygulamasına başladı. "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden kurumda çalışan personel ve kuruma gelen vatandaşların HES kodlarının sorgulanması yapılıyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada “COVID-19 salgını kontrol altında tutabilmek amacıyla personelimiz ve kurumumuza gelen vatandaşların bina girişlerimizde HES Kodu sorgulaması yapılarak hizmet verilmeye başlanmıştır” denildi.
HES Kodu nasıl alınır?
E-devlet şifresiyle turkiye.gov.tr adresinden alınabilen HES kodu, cep telefonlarından kısa mesaj yöntemiyle de alınabiliyor.Tüm GSM operatörlerinden HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılıp 2023’e SMS atılarak alınabiliyor.

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Burcu Eczanesi
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Cansel Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
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