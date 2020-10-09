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Muğla Büyükşehir’den Bodrum itirazı

MUĞLA HABERLERİ  | 09.10.2020 17:33 | Son Güncelleme

-Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılacak olmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti.

-Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılacak olmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Büyükşehir Belediyesi 30 günlük askı sürecinde 28.09.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmemesi durumunda hukuki işlem başlatılacak.
20 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bodrum’un "Ortakent Mahallesi; 353 Ada, 116 Parsel, 205.027 m2, 353 Ada, 134 Parsel, 50.917 m2, 353 Ada, 135 Parsel, 46.292 m2, 353 Ada 60 Parsel 278.157 m2, 353 Ada, 154 Parsel, 4.691 m2, 353 Ada, 61 Parsel 104.465 m2, 353 Ada, 62 Parsel, 186.781 m2, 353 Ada, 64 Parsel, 105.218 m2 353 Ada, 137 Parsel, 80.758 m2." Toplam 1 milyon 102 bin 309 metre kare alanın imara açılacağı belirtildi. Mülkiyeti Özelleştirme idaresi adına kayıtlı bulunan ve yüzölçümü toplamı 1.102.309,61 metrekare olan arazinin imara açılacak olmasına bölge halkından büyük tepki geldi.
Büyükşehir 28 Eylül’de itirazda bulundu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 milyon 102 bin 306 metrekarelik alanın imara açılacak olmasına Muğla Büyükşehir Belediyesi itiraz etti. Büyükşehir Belediyesi 30 günlük askı sürecinde 28.09.2020 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığına itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmemesi durumunda hukuki işlem başlatılacağı belirtildi.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Dünyanın ve ülkemizin göz bebeği Muğla’mızı koruyan, geleceğe taşıyan her kararın yanında, Muğla’mızın doğasını, geleceğini olumsuz etkileyecek her kararın da karşısındayız. Bodrum’daki imara açılan alan için hukuki olarak ne gerekirse yapağız" dedi.
Başkan Gürün konuyla ilgili açıklamasında; “Doğası, eşsiz güzellikleri ve sahip olduğu zenginlikleri ile Muğla sadece üzerinde yaşayanlara ait bir şehir değil, dünyanın ve ülkemizin çok değerli bir hazinesi. Bu hazineyi koruyan yatırımlarla Muğla’mızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Son olarak güzel Bodrumumuzda kararname ile imara açılan 1 Milyon 102 bin 309 metrekarelik alan için Büyükşehir olarak itirazımızı yaptık. Daha önceki planda doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan, büyük bölge parkı, büyük kentsel yeşil alan bir gecede Ankara’dan kentsel gelişim alanına yani ticaret, turizm ve konut alanına dönüştürüldü. Vatandaşlarımızın imar değişikliği yapılan alanı hayal edebilmeleri açısından 140 futbol sahası büyüklüğünde halkımızın nefes alabileceği yeşil alanı imara açmak istiyorlar. Bizim itirazımız bunadır. Tüm hukuki yollara başvurarak bu kararın Bodrumumuzun lehine dönüşmesi için mücadele edeceğiz. Muğla hepimizin” ifadelerini kullandı.

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Sayın Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
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Durusu Eczanesi
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Bodrum
Kıvılcım Eczanesi
Bodrum
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