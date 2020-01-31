Muğla İl Engelli Meclisi’ne ’Hak Temelli Savunuculuk’ eğitimi başladı

’Türkiye Engelliler Meclisine Doğru’ projesi kapsamında Muğla İl Engelli Meclisi Üyelerine yönelik ’Hak Temelli Savunuculuk ve

Katılımı Güçlendirme’ eğitimi Muğla’da gerçekleştiriliyor.

Muğla’nın Menteşe İlçesinde Muğla İl Engelli Meclisi Üyelerine yönelik ’Hak Temelli Savunuculuk ve Katılımı Güçlendirme’ eğitimleri başladı. 30 Ocak’ta Muğla Barosu Toplantı Salonu’nda başlayan eğitimlere Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum ve Muğla Temsilcisi, Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şube Temsilcisi, Engeli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Bodrum İşitme Engelliler Derneği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet görevlisi katıldı.

Türkiye Engelliler Meclisine Doğru Projesi kapsamında Engelliler Konfederasyonu’ndan İrem Coşansu Yalazan ve Gülay Sezgin tarafından verilen eğitimlerde, katılımcılar engelli hakları alanında savunuculuk, iletişim ve medya, izleme, gönüllü yönetimi, sivil toplum örgütlerinde kaynak geliştirme ve Engelli Hakları Sözleşmesi gölge raporlama konularında bilgilendirildi.

Eğitim sonunda Muğla’da engellilerin öncelikli sorunları ve ihtiyaçlarına yönelik stratejik plan oluşturulması planlanıyor.

