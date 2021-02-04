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Muğla Jandarma KOM’dan kaçak alkol operasyonu

04.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Muğla Jandarma KOM’dan kaçak alkol operasyonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ticari amaçlı kaçak alkol üreten 4 kişi Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Köyceğiz Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu H.K., S.A., S.Ş.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde ticari amaçlı kaçak alkol üreten 4 kişi Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Köyceğiz Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar sonucu H.K., S.A., S.Ş. ve N.Ç. isimli şahısların Köyceğiz Toparlar, Döğüşbelen ve Köyceğiz Mahallelerinde ticari amaçlı kaçak el yapımı alkollü içki yaparak piyasaya sattığı bilgisi alındı.
KOM Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıslara ait 5 ayrı adreste yapılan aramada; 113 litre el yapımı kaçak rakı, 63 litre etil alkol, 450 ml. anason yağı, 115 ml. alkollü içki yapılında kullanılan aroma, 14 adet alkollü içki yapımında kullanılan ölçek, alkollü içki yapımında kullanılan filtre, 3 adet alkollü içki yapımında kullanılan huni, 9 adet şırınga ele geçirildi.
Olay ilgili olarak H.K., S.A., S.Ş. ve N.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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