Muğla merkezli fuhuş operasyonunda 28 şüpheli yakalandı

Muğla merkezli 5 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, turistik ilçelerde iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınların, fuhuş yapmaya zorlandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamak için 36 ekip ve 118 personelin katılımıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Bodrum, Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Antalya, Sakarya'da 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda 9 sim kart, 3 bilgisayar, 71 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabanca, "kalem silah" olarak tabir edilen bir suikast silahı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Fuhşa zorlandığı ileri sürülen aralarında yabancıların da bulunduğu 49 kadın kurtarıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

Şüpheliler, emniyete götürüldü.

