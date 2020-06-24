Muğla turizminde alternatif arayışları

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl yabancı turist kaybı yaşayan Muğla’da alternatif turizm çalışmaları kapsamında yerli turisti çekecek alanlarda seyahat acenta sahiplerine gezi ve tanıtım programı yapılıyor.

Muğla Tanıtım Platformu öncülüğünde, Türkiye Seyahat Acentesi Birliği (TÜRSAB) yürütücülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) destekleri ile İzmir, Denizli ve Aydın’dan gelen seyahat acentesi temsilcileri için düzenlenen tanıtım gezisi sürüyor. Bu kapsamda kentin tarihi ve kültürel değerleri acente temsilcilerine tanıtılarak, kültür ve gastronomi turizminin canlandırılması hedefleniyor.

Stratonikeia antik kenti ile başlayan tanıtım ve gezi programı kapsamında Yeşilyurt Mahallesinde Maşat ve Kalk Gidelim Dizi setini ziyaret ederek yöresel ürünler pazarını gezdiler. Seyahat acente temsilcileri Menteşe Belediyesi tarafından hazırlanan programa katılmak üzere, Kerimoğlu Eyüp Efe’nin doğduğu eve geçtiler.



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