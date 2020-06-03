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Muğla Valisi Civelek muhtarlarla bir araya geldi

MUĞLA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:05 | Son Güncelleme

Muğla Valisi Civelek muhtarlarla bir araya geldi

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Esengül Civelek, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde kamu hizmetinin vatandaşlara ulaşmasında muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Civelek, Marmaris Grand Yazıcı Turban Otel'in bahçesinde bir araya geldiği muhtarlara, pandemi sürecindeki çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Muhtarlarla yapılan toplantıları, "yeni normal" olarak adlandırılan süreçte, Kovid-19 tedbirlerini alarak ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yeniden başlattıklarını ifade eden Civelek, muhtarların taleplerini önemsediğini vurguladı.

Vatandaşın huzuru, mutluluğu ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için çabaladıklarını aktaran Civelek, "kamu hizmetini Muğlalılara nasıl daha iyi sunarız?" düşüncesiyle hareket ettiklerini ifade etti.

Salgınla mücadele edildiği dönemde muhtarların önemine işaret eden Civelek, "Muhtarlarımız özveriyle görev yapıyor. Kovid-19'la mücadele sürecinde de muhtarlarımızla iş birliği, gönül birliği ve el birliği ile vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını gidermenin gayreti ve çabası içerisinde olduk. Muhtarlarımıza süreçteki katkıları için teşekkür ediyorum. Aynı gayretin ve çabanın normalleşme sürecinde de devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda söz alan muhtarlar da mahallelerini ilgilendiren ihtiyaç ve talepleri iletti.

Toplantıda, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Ersoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, il ve ilçe kurum amirleri de hazır bulundu.

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