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Muğla ve Aydın’da 2 bin orman gönüllüsüne eğitim verildi

24.03.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve Aydın’da 2 bin orman gönüllüsüne eğitim verildi

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Aydın ve Muğla'da orman gönüllüsü olmak için başvuran 2 bin kişiye eğitim verildi.

Orman Genel Müdürlüğünce yangınla mücadelede yer almak isteyen gönüllüler için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne Muğla ve Aydın'dan başvuru yapan 2 bin kişi için eğitim çalışması yapıldı.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim merkezleri işbirliğinde 12 Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimlerde orman gönüllüsü olmak için başvuran vatandaşlara iş güvenliği, iş sağlığı ve orman yangınlarına müdahalede temel konularda eğitim verildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, gazetecilere, orman gönüllüsü eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, "Süreç 2019 yılında başladı ancak pandemi önlemleri kapsamında eğitimlerimizi 2021 yılı sonunda başlayabildik. Bölge Müdürlüğümüz ve işletme müdürlüklerimize orman gönüllüsü olmak için 2 bin 500’ün üzerinde başvuru yapan vatandaşımız var. Şu ana kadar 2 bin orman gönüllümüzün eğitimini tamamladık. Eğitimlerimiz mayıs ayı sonuna kadar devam edecek. Yangın döneminde ara verdikten sonra kasım ayı itibarıyla orman gönüllüsü eğitimlerimizi kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Yaprak, eğitimlerde adaylara, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araçlarla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini ifade etti.

Eğitim sonunda katılan adaylara Orman Gönüllüsü Sertifikası veriliyor. Sertifikalı gönüllüler ihtiyaç halinde Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce temin edilecek kişisel koruyucu kıyafet ve donanım ile orman yangınlarında görev alabilecek.

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