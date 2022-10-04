YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

04.10.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 10 yıl 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek, hırsızlık, silahla tahdit ve basit yaralama" suçundan 10 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D'yi Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da uçuruma düşen kişi yaralandıMuğla'da uçuruma düşen kişi yaralandı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştıYeni Malatyaspor, teknik direktör Hasan Özer ile anlaştı
Ardahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıArdahan'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
cezaevi Muğla Fethiye hükümlü jandarma

Muğla Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
13:00
İkindi
16:16
Akşam
18:51
Yatsı
20:05
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.