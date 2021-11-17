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Muğla'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.11.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'da 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, karaya çıkartıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla'da 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
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