YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

20.09.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince aranan zanlıların yakalanması yönelik çalışma sürüyor.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş'yi Dalaman Karaağaç Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı
Mark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecekMark Eliyahu, 28 Eylül'de Üsküdar'da konser verecek
İGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldiİGA çalışanları "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
Muğla Dalaman hükümlü

Muğla Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:45
Öğle
13:05
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:30
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Seyirciler canlı canlı izledi! Öfkeli boğa bir anda saldırdı

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Cenaze törenini izlemek için bulduğu yol şaşkına çevirdi!

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.