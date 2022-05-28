YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı

Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı

28.05.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da 3 bin yıllık antik kentte Türk Mutfağı etkinlikleri yapıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'nde yapılan Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı ziyaretçileri yöresel yemekler ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan hafta kapsamında Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, iş birliğinde antik kentte yöresel yemekler sunumu yapıldı.

Etkinlikte yöreye özgü keşke, tarhana, aşure, düğün yemekleri, gözleme ve mantı Eskihisar köyü sakini kadınlar tarafından pişirilerek ziyaretçilere ikram edildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, konuşmasında, Muğla'nın düğün yemekleri ile ünlü olduğunu bugün de ziyaretçilere bu yemeklerin ikramının yapılacağını söyledi.

Türk mutfağının kapısının sınırlarının çok geniş bir tarihe ve birikime açıldığını vurgulayan Gökcan, "Düğün yemeklerinde keşkeğin tadı, zeytinyağı kuru fasulyenin tadı Muğla tarhanamız, nohut yahnimiz, kuru patlıcan dolmamız, ot kavurmamız, otlu gözlemelerimiz börülce teltorumuz saymakla bitmez. Bir de Muğla saraylımız var. Bu çok özel bir tatlı. Muğla saraylısı özellikle bayram sabahları damada ikram edilen tatlıdır. Muğla saraylısının ortasındaki göbek yeri damatlara ikram edilir." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ise kentteki otel ve restoranlarda Türk mutfağının özgün yemekleri misafirlere sunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antik kenti ziyaretinin ardından alanda kazı ve restorasyon çalışmalarının arttığını, kentin ayağa kaldırıldığını söyledi.

Toksöz, gelecek yıl hafta etkinliklerinin açılışını Emine Erdoğan'ın katılımıyla antik kentte yapmayı planladıklarını ve bunun için çalışacaklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından halkoyunları gösterisi yapıldı.

Yerli ve yabancı ziyaretçiler kenti gezerek yöresel ikramların tadına baktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Afetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimdeAfetlerde hayat kurtaran AKUT'un gönüllü kadınları eğitimde
Muğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacakMuğla'da büyük orman yangını tatbikatı yapılacak
Kütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandıKütahya'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:01
Sabah
05:43
Öğle
13:09
İkindi
16:59
Akşam
20:25
Yatsı
21:59
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.